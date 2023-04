Chianciano, torna la ’Giudeata’ Rievocazione con 150 figuranti

Venerdì Santo, come accade da ben trentasei anni, nel Centro Storico di Chianciano Terme, si svolge la "Giudeata". Ideata da Don Carlo Sensani, Parroco di Chianciano Terme, da Antonello Betti e da Luciano Pucello, riprende un’antica tradizione che non si è mai spenta e affonda le radici nelle sacre rappresentazioni seicentesche. I chiancianesi partecipano attivamente e questo rende l’appuntamento ancora più coinvolgente.

"La Giudeata" è composta da circa 150 figuranti in rigoroso costume storico: la prima parte, suggestivamente didascalica, è suddivisa in vari gruppi: i Soldati Romani a cavallo, montati dai cavalieri dell’Associazione "Equestre tre laghi", da quello commovente del Cristo che porta la croce al Calvario seguito dalla Madonna accompagnata dalle Pie Donne e dal grande corteo di Ponzio Pilato con ancelle e dignitari; segue il gruppo dei Senatori e la corte di Erode Antipa con la moglie Erodiade e le sue ancelle; l’imponente Sinedrio con in testa il Gran Sacerdote Caifa. Chiude il corteo la Turba e il gruppo di Niccodemo.

Al lungo corteo storico, che parte alle 21.30 dalla Chiesa della Compagnia nel Centro Storico, seguono la processione, con in testa la Banda cittadina "Bonaventura Somma", le sacre effigi del Cristo morto - pregevole esempio di statua lignea barocca del Paleari e la venerata immagine della Madonna addolorata con al seguito un numeroso gruppo di fedeli in preghiera. Prima di rientrare nella Chiesa Collegiata, per adorare il Cristo ligneo, il corteo sosta fuori dalle mura del Centro storico nel vasto parcheggio dei giardini pubblici dove gli vengono declamati passi del Vangelo sulla passione di Cristo. Da tre anni l’evento è inserito nel sito dell’Associazione Europassioneitalia allo scopo di far conoscere la manifestazione a livello Nazionale ed Europeo. Ovviamente negli anni della pandemia del Covid anche questo evento di carattere religioso ha dovuto sottostare alle rigide regole ed è stato anche interrotto. Ma quest’anno tornerà nella pienezza della sua partecipazione e significato.

Anna Duchini