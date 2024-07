Chianciano Terme parla giovane. I giorni della Festa della Musica

La festa della musica di Chianciano torna dal 25 al 28 luglio e ieri, in Regione Toscana, è stato presentato e raccontato un appuntamento che prende vita basandosi sulla forza dei giovani: oltre 200 volontari e da 22 anni resta l’appuntamento estivo del cartellone chiancianese. "La Festa della Musica poggia su due pilastri fondamentali, la ristorazione e la musica", ha spiegato la neo presidente di Lisa Micheli dell’associazione Fabrica E20, realtà nata nel 2024 su iniziativa di un gruppo i giovani spinti dalla voglia di contribuire alla crescita della propria città e pronti a prendere in mano le redini della Festa della Musica.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Chianciano ed è inserito in Giovani Sì Fest, circuito che raccoglie i festival culturali e musicali della Toscana organizzati con il contributo e il patrocinio dei Comuni e promossi da Ragione Toscana - Giovani Sì. "Oltre ai concerti – ha aggiunot – abbiamo istituito anche l’AperiVIVO, che precede la cena e offre un intrattenimento musicale con gruppi a chilometro zero e riflessioni su temi importanti di attualità. Ci rivolgiamo a un target trasversale, con musica che incontra vari gusti e varie fasce di età perché l’obiettivo è di venire incontro al più ampio numero possibile di più persone. La chiave: partire dal territorio. E’ questa la base dalla quale come Associazione Fabrica E20 APS, che per la prima volta organizza la Festa della Musica, ha deciso di partire e ci auguriamo che ci porti bene".

Al suo fianco il presidente della Regione Eugenio Giani: "Il programma che sono riusciti a costruire è la testimonianza concreta che quando ai giovani si danno fiducia e qualche strumento, loro sono in grado di fare grandi cose: una manifestazione corale, autentica, legata al territorio ma che parla un linguaggio universale e trasversale, quello della musica, dei prodotti di qualità e della buona cucina". Plauso anche dell’assessore Simone Bezzini e delle consigliere regionali Anna Paris e Elena Rosignoli.

"Chianciano Terme ha bisogno di iniziative brillanti come questa, che parlano giovane, sono giovani e sono fresche", ha sottolineato la sindaca Grazia Torelli. Tanti gli artisti che si esibiranno nel corso delle quattro serate. Si inizia con Subuteo e il duo Legno giovedì 25. Venerdì 26 è la volta della cantautrice Caterina, quindi di Asteria, e di Dj Karaba. Sabato 27 tocca a Margherita, poi al reggae di Lion D, alla dj e producer Rossella Essence e a Dj Parrini. Si termina domenica 28 con il duo La Municipal e Bassi Maestro, pioniere del rap italiano.

