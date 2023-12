Chef Esposito firma il panettone Fèlsina

La tradizione toscana illumina il Natale 2023. L’azienda vitivinicola di Castelnuovo Berardenga Fèlsina ha presentato la limited edition del panettone all’uva passita firmato dallo chef Gennaro Esposito, disponibile in soli cento pezzi, ciascuno abbinato al Vin santo del Chianti Classico Doc. Il panettone dello chef stellato e noto personaggio televisivo è un dolce fragrante che racchiude uva passita di Malvasia, Trebbiano e Sangiovese di Fèlsina, la stessa utilizzata per la produzione del Vin Santo del Chianti Classico Doc dell’azienda. Selezionati a mano e appassiti naturalmente, i chicchi d’uva vengono inglobati nella pasta insieme al loro vinacciolo, regalando un’esperienza sensoriale che affianca alla soffice morbidezza della pasta un morso più croccante. Accanto all’uva, solo ingredienti di alta qualità: bacche di Vaniglia Bourbon del Madagascar, miele di acacia italiano, scorze di arance e limoni e burro di latterie italiane. "È stata un’esperienza meravigliosa poter raccontare attraverso il Panettone un prodotto iconico come il Vin Santo del Chianti Classico di Fèlsina, naturale abbinamento per questo lievitato – ha dichiarato Esposito –. Il panettone è un prodotto tradizionale italiano che nasce dalle migliori materie prime, proprio come il Vin Santo, ecco perché continuerò la mia ricerca per renderlo sempre più originale e più buono". Accanto al panettone non può mancare l’abbinamento con il vino dolce. "Il Vin santo del Chianti Classico Doc è un vino a cui noi di Fèlsina siamo particolarmente affezionati e per il quale selezioniamo ogni anno i grappoli migliori – ha spiegato il ceo Giovanni Poggiali –. Siamo orgogliosi di questa collaborazione con un grande chef come Gennaro Esposito: in questo panettone, che nell’impasto racchiude gli stessi acini usati per il Vin Santo, è riuscito a coniugare in maniera eccellente l’arte della pasticceria artigianale alla migliore storia della viticoltura toscana". Il panettone all’uva passita con il Vin santo del Chianti Classico Doc di Fèlsina è in edizione limitata sullo shop online dello chef Esposito a 95 euro.

Eleonora Rosi