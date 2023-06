Cento concerti per l’estate della Chigiana

Un’incredibile stagione estiva con più di cento concerti. L’Accademia Chigiana ha presentato nel salone di Palazzo Chigi Saracini il programma della nona edizione del Chigiana International Festival & Summer Academy, che si intitola ‘Parola’ e che il mese scorso era stato illustrato al Teatro del Maggio Musicale di Firenze. Primo concerto il 6 luglio in Sant’Agostino con la viola solista di Tabea Zimmermann, il Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini e l’Orchestra della Toscana diretti da Andrea Molino, per ‘Voci’ e ‘Coro’, capolavori di Luciano Berio, al quale sarà dedicato un focus per celebrare i vent’anni della sua scomparsa. Sei produzioni d’opera, sei concerti sinfonici, quattro orchestre coinvolte e nove prime esecuzioni.

Oltre mille artisti arriveranno a Siena nei due mesi di rassegna che si concluderà il 2 settembre. Il presidente dell’accademia musicale Carlo Rossi, il direttore artistico Nicola Sani e il direttore amministrativo Angelo Armiento hanno annunciato grandi nomi che ritornano e eventi come il Concerto per l’Italia in Piazza del Campo, il 19 luglio, con Daniele Gatti a dirigere l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e il pianoforte solista Lilya Zilberstein, in un programma di capolavori tra Mozart e Cajkovskij. E grande curiosità per l’Acousmonium, straordinaria orchestra di sessanta altoparlanti proveniente da Parigi, che proporrà tre concerti dedicati a Berio nella Chiesa di Sant’Agostino. Intanto prosegue la Primavera Chigiana: martedì 13 alle 19.30 a Palazzo Chigi Saracini, Concerto del Premio Giovanna Maniezzo, istituito grazie al generoso contributo del professor Marcello Clarich, che vedrà protagonista la violinista Giulia Rimonda, accompagnata al pianoforte per l’occasione da Lorenzo Nguyen.

R.B.