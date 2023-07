Cento anni di Chigiana Il violino di Uto Ughi e l’Orchestra Toscana nell’incanto del Campo

Cento anni di concerti. Un secolo di grande musica, per un’istituzione legata in modo intimo alla città di Siena. Stasera alle 22 in Piazza del Campo passa questo pezzo di storia, con il concerto per il centenario dell’Accademia Chigiana di cui saranno protagonisti il celebre violinista Uto Ughi con l’Orchestra della Toscana diretta da Simone Bernardini. Un altro grande ritorno, quindi, per un momento che si annuncia davvero di straordinaria intensità. Ughi è stato giovanissimo allievo della Chigiana e da allora il suo legame con l’accademia senese lo ha sempre custodito con sé, nel corso della sua carriera che lo ha portato sui palchi più prestigiosi del mondo. Per il pubblico senese stasera eseguirà Preludio e Allegro in mi minore nello stile di Pugnani di Fritz Kreisler. Seguirà il Concerto per violino e orchestra n. 1 in sol minore op.26 di Max Bruch e, infine, la Sinfonia n.4 in la maggiore op.90 ‘Italiana’ di Felix Mendelssohn-Bartholdy. Piazza del Campo di nuovo teatro di un grande evento, quindi, anche questo gratuito, come del resto pretende l’anima di questo luogo che come pochi altri appartiene al popolo senese. E un altro grande evento che si annuncia seguitissimo.

Tante le personalità attese, come avvenuto in occasione del Concerto per l’Italia che oltre alle cinquemila presenze stimate in piazza ha avuto 95mila spettatori o attraverso la diretta televisiva trasmessa da Rai5. Per consentire un afflusso regolato e in sicurezza, l’accesso del pubblico nella platea allestita nella Conchiglia partirà un’ora prima del concerto, già alle 21. Si entrerà anche in questo caso attraverso tre varchi: via del Casato, Costarella dei Barbieri e Curva di San Martino. Sarà consentito l’accesso agli esercizi commerciali e anche tutti gli altri presenti, senza il posto prenotato in platea e che non sono seduti ai locali, potranno e assistere al concerto in aree appropriate, compatibilmente con lo spazio.

Riccardo Bruni