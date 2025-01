Caterina Guzzanti, esordio da regista “Secondo lei“ a Montepulciano

Caterina Guzzanti sarà a Montepulciano con il suo primo testo teatrale e la sua prima regia, per uno spettacolo che affronta un tema universale e quanto mai attuale. Domenica 12, alle 21.15, arriva all’auditorium Ex Macelli “Secondo Lei”, una narrazione tragicomica, espressa dal punto di vista femminile, sui rapporti di coppia e sulle dinamiche nascoste che regolano le relazioni tra uomo e donna.

Caterina Guzzanti è protagonista sulla scena, insieme a Federico Vigorito, proponendo una prospettiva femminile, ma aperta e mai giudicante, per riflettere sull’opportunità di conservare la coppia a tutti i costi.

"Voglio indagare quel silenzio – afferma – che si crea di fronte alla mancanza del desiderio sessuale maschile e come questa mancanza viene affrontata da una donna senza avere una risposta dell’uomo. È uno spettacolo che interpreta pezzi di vita reale e per questo mi stupisce sempre, quindi mi ci immergo ogni volta di più. Mi piacerebbe però che un autore uomo scrivesse un ‘Secondo lui’: sarei molto curiosa di capire come potrebbe essere".

Info e prenotazioni www.fondazionecantiere.it - www.vivaticket.it; Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte: tel. 0578 757089.