"Castagnini potrebbe rappresentarci a Siena: Chiti e Scaramelli pronti ad aiutare"

"È prematuro parlarne, ma se Castagnini accetterà di rappresentarci in consiglio comunale, sarò lieto di dargli una mano per il bene della città". Così David Chiti, da ieri ufficialmente in Italia Viva, che batte sui tasti a lui consueti: "La città è ferma su tante cose, dal decoro urbano alle attività commerciali del centro storico. Se vorranno ci siamo per dare una mano". L’obiettivo è avere una rappresentanza in consiglio comunale. "E i rappresentanti del nostro progetto in consiglio potrebbero essere più di uno, dopo il nostro congresso", aggiunge Scaramelli. "Per molti anni sono stato un civico – afferma Chiti – ora credo che da dentro un partito si possa avere più forza".