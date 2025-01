CasaPound Italia. Campagna tesseramento. Domani al Selvaggio

CasaPound Italia annuncia l’avvio della campagna di tesseramento per l’anno 2025, intitolata “Tutto tranne che arrenderci!”, "un messaggio chiaro di impegno e determinazione di fronte alle sfide che il movimento si appresta ad affrontare per risollevare i destini dell’Europa. La campagna prenderà ufficialmente il via domani, che si terrà contemporaneamente in tutte le sedi presenti sul territorio nazionale. Un momento di incontro, condivisione e partecipazione aperto a iscritti, simpatizzanti e cittadini che desiderano avvicinarsi al nostro progetto politico. Aderire e sostenere CasaPound Italia in questo momento storico, significa scegliere di vivere la politica in prima persona e in prima linea". Domani dalle 19 alle 23 al Selvaggio, in via Santa Caterina 54. Per maggiori informazioni scrivi al numero: 3662432706