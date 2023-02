Cartello di ’attenzione ai dossi’ da due anni Percorso ad ostacoli, ora rifare la strada

"Sono anni che la via versa in pessime condizioni e percorrerla, che lo si faccia sulle quattro, due ruote o a piedi, è diventato un percorso ad ostacoli fra buche e dissesto del manto", segnalano i residenti di via Mentana, chiedendo l’intervento del Comune, al di là di un cartello stradale che avverte della presenza di dossi da oltre due anni. "Il Comune sembra essersi dimenticato di coloro che abitano e transitano per via Mentana di sopra - scrivono – dove il traffico certo non manca, essendo una strada (per altro neppure molto larga) a doppio senso. C’è da chiedersi se basta un cartello ’mobile’ (per altro esso stesso di intralcio al traffico) posto da oltre due anni, che per sua stessa definizione dovrebbe essere un temporaneo avviso di pericolo, a risolvere il problema della sicurezza e praticabilità della strada; senza ombra di dubbio sappiamo che la risposta è ’no! I residenti avevano sperato che l’apposizione del segnale fosse la premessa per il rifacimento del manto stradal. I residenti di via Mentana vorrebbero che il Comune ci mettesse finalmente anche la faccia e non solo il cartello!".