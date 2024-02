Carnevale in maschera anche alle Scotte. Banda Bassotti in visita alla Pediatria

Martedì grasso di allegria e gioia nel Dipartimento della Donna e dei Bambini e in Neuropsichiatria infantile dell’Azienda ospedaliero universitaria Senese grazie alla visita della Banda Bassotti, gruppo di amici motociclisti provenienti da Siena, Firenze e Arezzo: Banda Bassotti, alla passione per le moto e il tempo libero, unisce una grande sensibilità verso il volontariato con spirito solidaristico per iniziative a scopo benefico.

In particolare, all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, è stata riservata una mattinata speciale per i piccoli pazienti ricoverati, con maschere di Carnevale, dolciumi e una ventata di spensieratezza per bambine, bambini e le loro famiglie. Ad accogliere il gruppo di motociclisti sono stati il professor Salvatore Grosso, direttore della Pediatria, la responsabile infermieristica dipartimentale Marta Fontani, insieme alle coordinatrici infermieristiche e i professionisti impegnati nei vari reparti. Già a Natale la Banda aveva promosso una divertente visita ai piccoli pazienti delle Scotte, con un Babbo Natale in moto che ha consegnato un carico di dolci e regali.