Caritas San Giuseppe in prima fila. Aiuto concreto alle fasce più deboli

Caritas San Giuseppe, un impegno che va avanti ad opera dei volontari che prestano servizio presso l’ente caritatevole di ispirazione cristiana. Tutto a vantaggio delle fasce più deboli della popolazione di Poggibonsi, che necessitano di un aiuto a più livelli secondo quanto rilevato dagli stessi addetti al servizio. E la Caritas San Giuseppe prova a fornire come di consueto delle risposte concrete, si parli di forniture di cibo o di capi di vestiario per le esigenze alle quali devono far fronte le famiglie. "Purtroppo il refrain dei nuclei familiari che non arrivano alla fine del mese è ancora in molti casi una realtà anche nel territorio di Poggibonsi", si spiega dalla Caritas. Garantisce comunque il servizio con i suoi volontari Caritas San Giuseppe, nonostante la riduzione del contributo del Banco Alimentare. A Poggibonsi è prezioso in materia anche l’apporto della Società San Vincenzo de’ Paoli, che è attiva in piena sinergia sia con la Caritas San Giuseppe che con il Centro di ascolto.