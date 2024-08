Carboni: "Ho venduto Vankook il giorno dopo la previsita"

Eliminato dai veterinari, a luglio come ad agosto. E Carburo dice addio ad uno dei cavalli a cui era particolarmente affezionato, che in provincia ha battagliato a lungo con lui: Vankook. Un guerriero. Sì, proprio il cavallo che nel Palio della ripartenza non aveva corso nella Civetta per l’infortunio alla terza prova. Un’esperienza travagliata e zeppa di polemiche per il mezzosangue che adesso ha 10 anni. E che non era poi stato scelto nell’agosto 2023 venendo poi sempre scartato dopo la previsita dai veterinari. Bollato come poco gestibile, prendeva il via. "Eppure ha fatto Mociano, Monticiano, in Piazza e si è sempre comportato bene. Però ormai qui a Siena quando dicono una cosa, sia su un fantino che su un cavallo, poi dipende da che fantino e da che cavallo, vengono bollati e via", la stiletta Carburo.

Che farà adesso Vankook?

"Spero che possa avere una seconda vita, ecco una seconda giovinezza. Sta facendo i palii in Sardegna, sono contento. Ha corso anche domenica. L’hanno preso dei ragazzi di Silanus, si divertono. Lo monterà anche Antonio Mula ad Oliena il 18 o il 19. Un nuovo futuro".

Quando l’hai venduto? "Mi piange il cuore, l’ho preso quando non aveva ancora 4 anni. L’ho venduto il giorno dopo le previsite, ho avvertito il Comune in modo da non occupare spazio per altri".

La.Valde.