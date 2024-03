Cani e regole da seguire. Anpana indica la strada per evitare ogni pericolo

Episodi di aggressioni di cani, non tenuti al guinzaglio dai proprietari, nei confronti di altri cani. Situazioni segnalate di recente a Poggibonsi, anche attraverso facebook da parte di utenti dei social network, con la descrizione di conseguenze gravi in alcuni specifici eventi che hanno avuto per teatro certe zone del territorio. "È necessario che ognuno, accompagnando il cane per una passeggiata, porti con sé la dotazione indicata dalle normative, per la sicurezza, sia propria che degli altri. Ovvero, il guinzaglio di una lunghezza non superiore a un metro e cinquanta centimetri, il sacchetto per la raccolta delle deiezioni e nei casi previsti anche la museruola": arriva in proposito un appello da parte di Anpana Siena, ente impegnato con i suoi operatori in un prezioso lavoro anche nell’area della Valdelsa per la tutela delle bestiole, oltre che in numerose attività di protezione civile insieme con altre associazioni del circondario con i loro volontari.

"Come Anpana effettuiamo da tempo varie campagne di sensibilizzazione - si spiega - dedicate soprattutto alla difesa degli animali e all’importanza del rispetto delle regole per quanti si recano in compagnia dei loro cani nei luoghi pubblici o frequentati dalle persone insieme con altri cani. Perché prima di tutto è il senso civico dei componenti di una comunità che deve prevalere". Iniziative di formazione che hanno senza dubbio contribuito ad accrescere nella popolazione la consapevolezza per una idonea custodia degli animali. Accortezze da tenere presenti per esempio anche all’interno delle superfici, appositamente realizzate, per lo sgambamento. "È necessario mantenere sempre alta l’attenzione. In vigore ci sono leggi, comunali e regionali - affermano i responsabili di Anpana Siena - che parlano chiaro. I controlli, e le sanzioni da elevare nell’eventualità di una mancata osservanza delle norme, sono affidati alle forze dell’ordine. Compiti che rientrano dunque nelle loro competenze. Noi di Anpana possiamo fare comunque la nostra parte in materia di inviti a rispettare quanto disposto, con particolare riguardo a una conduzione in sicurezza degli animali". L’obiettivo è evidente: "Si tratta perlopiù di evitare - concludono da Anpana - che si verifichino ancora degli episodi gravi".

Paolo Bartalini