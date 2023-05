Campionato tra classi Sono state premiate le più ecologiche

Nella Casa dell’Ambiente si sono svolte, alla presenza del cant-attore Lorenzo Baglioni, le premiazioni del Campionato tra classi di Sienambiente tour. L’iniziativa ha chiuso il percorso educativo avviato a ottobre con la prima diretta on line di E-talk. Le classi vincitrici sono: la pluriclasse D dell’istituto comprensivo Papini (Radda in Chianti), la 1D del comprensivo Papini e la pluriclasse 1-2-3M dell’ Arnolfo di Cambio (Radicondoli). Consegnate due ’menzioni speciali E-talk’ alla 2D del comprensivo 1 Marmocchi (Poggibonsi) e alla 3C Baldassarre Peruzzi (Siena). In premio un’uscita didattica all’Archeodromo di Poggibonsi.