Campionato di giornalismo. La scuola ’regina’ è la ’Tozzi’. Oggi premiazione al PalaOrlandi

di Laura Valdesi

SIENA

’Cronisti in classe’, un’edizione straordinaria. Per la qualità delle inchieste degli studenti, l’originalità di alcune pagine dove i giovani hanno fatto interviste e sopralluoghi sul campo. Straordinaria per la grande collaborazione che c’è stata con i tutor ma anche per le iscrizioni record – ben 27 squadre, oltre 700 studenti – che per la prima volta hanno visto scendere nell’agone anche gli alunni delle elementari. Che, un vero colpo di scena, sono risultati alla fine i vincitori dell’edizione numero 22 di ’Cronisti in classe’. La scuola ’regina’ è infatti la 5° C della ’Tozzi’ di Siena anche se la forbice, nelle votazioni, è stata molto ravvicinata. A conferma dell’impegno messo da tutti nelle inchieste svolte. Sul secondo gradino del podio, oggi al PalaOrlandi (ore 9.30) dove si svolgerà la premiazione di tutte le scuole partecipanti, saliranno invece i ragazzi della media ’Da Vinci’ di Poggibonsi. Che hanno conquistato anche un altro riconoscimento importante, il Premio per la migliore immagine a corredo della pagina. Medaglia di bronzo del campionato? Va all’Istituto comprensivo ’Salvetti’ di Colle Val d’Elsa. Questo il risultato della valutazione sugli elaborati fatta dalla giuria, composta come lo scorso anno, dall’Ufficio scolastico provinciale, dalla Fondazione Mps, dal Gruppo stampa autonomo di Siena e da Banca Centro Toscana Umbria. Uno dei premi ’tradizionali’ è quello ’Superclic’ che viene attribuito alla pagina più votata sul web: prima classificata è risultata la scuola media di Abbadia San Salvatore. Mentre il Premio Green de La Nazione è stato assegnato alla scuola media di Radicondoli.

Belle le pagine realizzate dagli studenti che riflettono le questioni maggiormente sentite dai giovani, vedi il rapporto con il web e i social media, quello con il cibo e i canoni imposti da influencer e moda. Ma hanno dimostrato anche grande sensibilità per gli altri, per i loro compagni più fragili, per gli anziani che vengono presi di mira dai truffatori. C’è chi ha fatto una full immersion nel tema sicurezza, altri in quello dei diritti dei cittadini, non poteva mancare la violenza sulle donne, declinata in varie sfumature. Scattando al contempo una fotografia della nostra provincia, dal problema della casa alle iniziative ecosostenibili, dalle nuove scoperte archeologiche alla vivibilità di Siena.

Oggi al PalaOrlandi ci saranno, oltre agli sponsor, tantissimi compagni di viaggio di ’Cronisti in classe’ che credono in un progetto che ha ormai salde radici, come La Nazione, fondata nel lontano 1859. Che hanno dato tracce, sviluppate dai ragazzi, aiutandoli a riflettere e a confrontarsi con la complessa realtà che li circonda e i valori che ne restano a fondamento. Sarà una grande festa per celebrare gli studenti di Siena e della nostra provincia, dall’Amiata alla Valdichiana, dalla Val d’Arbia alla Valdelsa, dal Chianti alla Val di Merse. Se la meritano.