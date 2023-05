Campionato di giornalismo La scuola ’regina’ è Abbadia Oggi la cerimonia al PalaOrlandi

di Laura Valdesi

SIENA

Una forza della natura, questi ragazzi. Appassionati, brillanti, anche critici. Che s’interrogano sui problemi della loro età e sulle mille insidie che i nuovi strumenti di comunicazione nascondono, insieme alle tante opportunità. Le hanno raccontate nelle pagine pubblicate su La Nazione, anche on line. Sfidandosi su temi ’caldi’ – dal bullismo alla microcriminalità – con lo sguardo rivolto al futuro. E con rinnovato vigore dopo che le edizioni 2020 e 2021, ma anche quella dello scorso anno, erano state segnate dalla pandemia e dalle difficoltà che ha causato alle vite di tutti. Giovanissimi in primis.

I lavori dei ragazzi – oltre 700 studenti divisi in 25 squadre di tutta la provincia – hanno raccontato problemi, come si diceva ma, sollecitati anche dai temi proposti dai compagni di viaggio e dagli sponsor del progetto giunto alla 21esima edizione, si sono lanciati addirittura nel delineare le necessità delle loro città con tanto di soluzioni. E’ stato dunque molto difficile per la giuria – composta dal Gruppo Stampa autonomo di Siena, dalla Fondazione Mps, da Banca Centro e naturalmente dall’Ufficio scolastico provinciale – valutare gli elaborati che hanno ricevuto generale apprezzamento. Ma come in tutte le sfide che si rispettano alla fine c’è un vincitore. Così sul gradino più alto del podio del Campionato 2023 salgono oggi al PalaOrlandi, dove dalle 10 si svolgerà la premiazione alla presenza di centinaia di studenti e delle autorità, i ragazzi di Abbadia San Salvatore, coordinati dal professor Marco Brunelli. Secondo posto per i loro ’colleghi’ di Radicondoli di cui è stata tutor Manola Terzani, mentre terzi classificati troviamo gli studenti di Colle Val d’Elsa della professoressa Serena Storion.

Fin qui il podio. Ma c’è anche la pagina più cliccata sul web dove sono stati pubblicati tutti i lavori degli studenti, quella fatta dalla scuola ’Da Vinci’ di Poggibonsi. Il premio per il miglior corredo immagini se lo sono portati a casa i ragazzi di Chiusi mentre il premio ’Green’ de La Nazione è stato assegnato quest’anno alla scuola di Gaiole in Chianti.

E’ stata un’edizione dal sapore speciale, quella del Campionato di giornalismo 2023. Perché sono sempre di più i compagni di viaggio che hanno compreso la semplicità e la spontaneità di questa sfida a colpi di inchiesta fra i ragazzi destinati a scrivere il nostro futuro. E pertanto hanno deciso di stare al fianco de La Nazione. Ci saranno anche oggi, tantissimi, per condividere il piacere provato dai ragazzi di imparare giocando, di crescere impegnandosi, di capire se stessi mettendo su carta cose a volte difficili da analizzare da soli. Sarà una festa vera, per abbracciarsi, ritrovarsi, scendere sul parquet per ricevere l’applauso e dalle gradinate salutare il successo degli altri. La forza del Campionato è di essere una grande famiglia. Non ci stancheremo mai di ripeterlo. E di dimostrarlo.