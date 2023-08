Calano i residenti in Valdichiana Sinalunga Comune che regge meglio

La Valdichiana continua a perdere abitanti. Una riduzione ormai costante ma che non interessa tutti i comuni nella stessa maniera perché se Sinalunga, Torrita di Siena e Chianciano Terme presentano perdite più limitate altri centri come Cetona e Trequanda hanno avuto un calo superiore al 10% negli ultimi undici anni. Lo possiamo vedere analizzando l’allegato "Relazione di quadro conoscitivo" riferito al Piano Strutturale Intercomunale pubblicato nel sito dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese. I dieci Comuni dell’area sommano 59.077 abitanti nel 2022 (la fonte citata è l’Istat), erano 62.667 nel 2011 con un calo significativo del 5,7%. Si arrivò al 6,2% nel decennio 1961-1971, quello "dell’abbandono delle campagne e di maggior inurbamento". In questo arco di tempo (2011-2022) Montepulciano - il Comune più popoloso con 13.362 abitanti nel 2022 di cui 3.446 nel capoluogo - ha perso 875 abitanti, Chiusi 763, Torrita di Siena 356, Sinalunga 349, Cetona 349, Sarteano 279, Chianciano Terme 235, Trequanda 143, Pienza 129, San Casciano dei Bagni 119. Ovviamente bisogna tenere in conto il numero degli abitanti totali e la dimensione del territorio, Sinalunga e Cetona ad esempio hanno perso lo stesso numero di abitanti in undici anni ma si tratta di due realtà diverse per dimensione, posizione geografica e caratteristiche. Sinalunga con 12.127 abitanti è seconda solo a Montepulciano come popolazione e viene citato come il Comune che ha avuto un calo minore negli ultimi dieci anni (2,8%). Da sottolineare il dato che nella maggior parte dei Comuni gli over 65 sono più del doppio della fascia da 0 a 14 anni "con un indice di vecchiaia medio pari al 273, che raggiunge picchi anche superiori nei Comuni di San Casciano dei Bagni (364) e di Cetona (325), in pratica un bambino ogni tre anziani". Davanti a questi dati, e tenendo conto di una natalità al momento bassa, è evidente come serviranno sempre di più i servizi a favore degli anziani (e non solo) ma anche progetti per rendere attrattivi i territori e invogliare i giovani a restare. La popolazione straniera nel 2022 ha coperto l’11,5 % del totale, la loro presenza è più forte a Chiusi (17,7%) e Chianciano Terme (16,4%). Ci si sposa sempre meno se consideriamo che il 34% delle famiglie sono costituite da componenti singoli, soli o in coabitazione ma anche da persone legate da vincolo di parentela, affinità ma che non costituiscono un nucleo. La media del numero di componenti della famiglia è di 2,1. Infine un dato sul patrimonio immobiliare: ci sono 31.752 abitazioni su un totale di 27.278 famiglie. Quasi il 77% delle abitazioni, in media, risulta di proprietà.

Luca Stefanucci