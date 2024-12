‘Caffè Combattenti’. Un secolo di attività

Ad ogni compleanno centenario non può mancare la presenza del sindaco Andrea Marrucci a nome dell’Amministrazione e di conseguenza a nome di tutta la città quello di portare personalmente un omaggio floreale fino a casa eppure in dono la targa in questo caso ‘centenaria’ di un compleanno del secolo. Questa volta Andrea Marrucci è stato in visita ufficiale, e con soddisfazione, al popolare ‘Caffè gelateria Combattenti’ e consegnato la targa agli eredi alla famiglia Manzi-Corsi-Mobili a porta San Giovanni. Popolare attività artigianale che porta appunto la data di nascita 1924 da quando Antonio Manzi, reduce e grande invalido di guerra del ’15-’18, con la moglie Cesarina e le due figlie Loredana, scomparsa da pochi mesi a cento anni e la sorella Annunziata, per tutti Tina, aprirono la porta del ‘Caffè’ gelateria ai ‘Combattenti’ e cominciarono a impastare e maneggiare il mestolo di legno del gelato fatto in casa ai mille frutti vecchia maniera al ‘barrino’ in via San Giovanni. E’ cominciata così la vita del primo e unico gelato artigianale dentro le mura di San Gimignano.

Attività continuata dalla figlia Tina, sposata con il viticulture Gino Corsi con le figlie, Rosalba (architetto), Brunella e Claudia Corsi; con Marcello Mobili e i figli Federico e Valentina. Famiglia di gelatai e di attenti cultori vitivinicoli da enoteca. Che si portano dietro storia,memoria e ricordi. "Una bella storia sanimignanese – ha detto il sindaco Andrea Marrucci nel consegnare la targa a Tina con inciso ‘al Bar Gelateria Combattenti con gratitudine per i suoi 100 anni di attività sangimignanese’ che si tramanda di generazioni in generazioni alla intera famiglia. Congratulazioni".

Romano Francardelli