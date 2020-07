Siena, 30 luglio 2020 - Una caduta dalla bicicletta può capitare a ogni amante delle due ruote. Ma quando sei un ex campione del mondo e la caduta avviene in piazza del Campo è ovvio che tutto faccia più rumore. Importante, per Mario Cipollini, protagonista del fuori-programma, è che non ci siano state conseguenze fisiche.

E infatti l'ex campione di ciclismo, fuori dall'agonismo ormai da anni ma ancora con la forma fisica di un tempo, dopo la caduta è ripartito di slancio, sorridendo. Niente di grave insomma, per una caduta vista "live" da alcuni sparuti gruppi di turisti che stanno tornando a popolare una delle piazze più conosciute del mondo. E' accaduto nella mattinata di giovedì 30 luglio

Cipollini era là per uno spot girato con il marchio di biciclette che porta il suo nome. Il tutto in giorni frenetici per il ciclismo a Siena, con la disputa della Strade Bianche, una ormai classica del ciclismo internazionale che vede alla partenza molti grandi nomi e che si svolgerà nella giornata di sabato 1 agosto. "Una gara che si correrà su strade bellissime, con paesaggi davvero fantastici, da quadro", ha detto Mario Cipollini ai giornalisti prima del giro in bicicletta in piazza del Campo.

Francesco Marinari

