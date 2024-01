Butta giù un muro con la macchina: 39enne grave in rianimazione

Bruttissimo incidente stradale nella serata di giovedì a Montalcino. M.C., 39 anni, stava percorrendo con la sua Fiat Panda viale Pietro Strozzi quando, per cause in corso di accertamento, l’auto ha sbandato ed è andata a sbattere, invadendo la carreggiata opposta, contro le mura dei giardini sottostanti la fortezza. La violenza dell’impatto ha fatto letteralmente rimbalzare l’utilitaria dall’altra parte della strada proprio contro le mura cittadine che costeggiano il viale causandone il crollo per alcuni metri. Pochi attimi dopo l’incidente un passante, che ha capito immediatamente il grado di gravità della situazione, ha chiamato i soccorsi ed in pochissimo tempo sono giunti sul posto i carabinieri della compagnia di Montalcino, l’ambulanza della Misericordia con il medico a bordo e i vigili del fuoco del locale distaccamento. Il giovane era incastrato all’interno dell’abitacolo così i vigili del fuoco hanno lavorato sul mezzo per consentire al personale sanitario di intervenire. Il medico ed i soccorritori hanno lavorato molto per stabilizzare il paziente e, non potendo ottenere il supporto dell’elisoccorso, lo hanno caricato in ambulanza e sono partiti alla volta del policlinico di Siena in codice rosso. Il giovane ilcinese è ricoverato in prognosi riservata in rianimazione mentre ai militari dell’ama spetta ora il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente e poterne così stabilire le cause.

Ieri mattina in molti sono rimasti colpiti dall’accaduto; il trentanovenne è infatti conosciuto a Montalcino e come sempre accade in questi frangenti e nelle piccole comunità, tutti sono ansiosi di capire come e perché il fatto sia accaduto. L’unico che può comunque far luce sull’incidente è proprio lo sfortunato giovane e gli auguriamo di poterlo presto raccontare.

Andrea Falciani