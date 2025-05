Buonconvento, progetto che divide. Papini: "Misure anti alluvione, la Regione dialoghi con il territorio"

"Il gruppo che rappresento condivide pienamente le perplessità sul progetto espressi dai cittadini negli incontri pubblici. Noi dell’opposizione abbiamo sempre dissentito nei confronti della Regione. Per questo motivo sarà inviato un documento congiunto alla Regione, condiviso da maggioranza e opposizione, con l’obiettivo di: chiedere la revisione del progetto, garantire il coinvolgimento della cittadinanza, ridurre l’impatto ambientale e visivo dell’opera, aumentare la sostenibilità dell’intervento".

Fabio Papini, capogruppo de L’Alternativa, schieramento di minoranza, boccia il piano anti alluvione della Regione per Buonconvento. "Abbiamo sempre avuto riserve nei confronti del progetto – aggiunge Papini – esprimendo una netta contrarietà, soprattutto in merito alla soluzione delle saracinesche previste sul ponte della Cassia, considerata fortemente impattante e non condivisa dalla comunità locale. Dopo anni di studi e interventi - come la realizzazione dell’argine presso la Coop e le disconnessioni fognarie - la Regione ha deciso di proseguire con la progettazione dell’opera di messa in sicurezza idraulica di Buonconvento. La sicurezza è una priorità imprescindibile, ma va costruita con trasparenza, partecipazione e attenzione al territorio".

E infine: "In commissione assetto del territorio – conclude Papini – con la maggioranza abbiamo elaborato un documento politico dietro mio suggerimento con l’intento di riportare l’attenzione su tre aspetti: l’argine di via Aldo Moro, le disconnessioni lungo la Cassia, le criticità sulla strada provinciale. Ad oggi, purtroppo, queste osservazioni non risultano accolte".