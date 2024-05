Buonconvento, evento rinviato. Piscina, cerimonia dopo il voto

Doveva essere un’occasione di grande festa e lo sarà, ma solo dopo le elezioni. L’inaugurazione della piscina di Buonconvento, dopo anni di chiusura, è attesa da un ampio territorio, tanto è vero che alla cerimonia era stata annunciata (anche se formalmente non nelle vesti istituzionali) dei sindaci del territorio. L’appuntamento era fissato per domenica mattina alle 11, ma la concomitanza con il periodo di campagna elettorale ha fatto sì che l’appuntamento slittasse appunto a dopo il voto. Sulla vicenda era stato presentato anche un esposto in prefettura e in breve si è deciso di soprassedere, rimandando a una data succcessiva al 9 giugno. L’impianto è chiusa dal primo settembre 2015, ora finalmente arriverà l’apertura. Per la cerimonia ufficiale si può attendere ancora qualche settimana.