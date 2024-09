Una merenda presso il ponte della Casanova, a Buonconvento. Una iniziativa promossa dal Comitato spontaneo per il ponte con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione su quella che è diventata ormai una telenovela per il continuo slittare della fine dei lavori. L’appuntamento è per domenica 15 settembre alle 18 al ponte in questione, sulla cui messa in sicurezza pochi giorni fa è caduta un’altra tegola. La ditta incaricata di realizzare l’intervento, infatti, non si è presentata al cantiere, che quindi è ancora fermo. Di conseguenza, la riapertura al traffico subirà l’ennesimo ritardo, prolungando i disagi per gli abitanti, le aziende agricole e gli agriturismi della zona, fortemente penalizzati dall’inagibilità della struttura. Ci sono state e continuano a esserci polemiche per i ritardi e sono stati organizzati nei mesi scorsi anche dei sit in di protesta da parte dei residenti e degli imprenditori. A complicare la situazione anche le pessime condizioni in cui versa la strada di Piana, con la chiusura del ponte della Casanova il principale percorso alternativo. Sembrava che i lavori fossero sul punto di riprendere e invece niente. La strada che porta alla riapertura del ponte sull’Ombrone è lunga e il malcontento la fa ancora da padrone.