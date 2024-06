Bruni: "Lupa-Scompiglio. Legame che viene da lontano"

"Un Palio senza avversaria? Una variabile in meno da tenere in considerazione, speriamo di essere nella condizione favorevole per provarci. Per cercare di fare bene", sottolinea il capitano della Lupa Giulio Bruni ieri a Mociano con lo staff.

Con quali fantini capitano proverà a fare bene? Si parla anche di Bellocchio che ha un panorama di strade aperte importante. Vero poi che mancano i fantini?

"I fantini ci sono. Tanto nei dieci cavalli c’è sempre una scalettatura di valori. I migliori e quelli meno positivi. Alla fine verranno scelti dei soggetti su cui ciascuno avrà le sue preferenze per cui cercherà la posizione che ritiene migliore per arrivare all’obiettivo primario".

Bellocchio è un fantino a cui guarda la Lupa.

"Con noi ha già corso nel 2022, per cui se si ricreasse la possibilità di montarlo e le nostre strade s’incrociassero va più che bene. E’ una possibilità".

Però il legame con Scompiglio resta, nella Lupa ha fatto cappotto.

"Il rapporto fra Jonatan e la Lupa viene da lontano. Si è messo il giubbetto più di una volta e nel 2016 abbiamo fatto quello che sapete. Se ci fosse l’opportunità di montare Scompiglio sarebbe un segno più che positivo".

Il fantino non ha mai guardato, in linea generale, alla presenza dell’avversaria andando spesso dove c’era. Ma il fatto che la Lupa corra senza, se arriva il cavallo giusto, può forse essere una spinta in più.

"Quando manca l’avversaria ci si concentra su un unico obiettivo, siamo più liberi".

La Lupa sta pensando ad un debuttante?

"Non abbiamo preclusioni di alcun tipo".

Si è parlato di Mattia Chiavassa...

"Vediamo quali sarà lo scacchiere finale il 29 giugno, le ghiandine emetteranno una prima sentenza sugli equilibri poi definitivi del Palio. Vediamo quali saranno, quindi decideremo dove posizionarci".

Cavalli, il punto del capitano Bruni.

"Ancora non mi sono fatto una visione completa. Guardiamo chi arriva alla scelta dei capitani. Inutile fare troppi progetti quando esistono passaggi che determineranno parte degli equilibri".

Zio Frac, Anda e Bola, Tale: se ci sono vengono presi?

"Al di là delle strategie che ciascuno vuole mettere in atto, fondamentale è creare un perimetro di cavalli esperti che possa dare garanzie anche per i Palii del futuro, facendo come sempre qualche inserimento".

La.Valde.