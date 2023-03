Pescatori di frodo nel lago di Chiusi: 30mila euro di multa. Morte oltre 500 carpe

L'intervento dei carabinieri forestali

Chiusi (Siena), 24 marzo 2023 – Era da tempo che era stata segnalata la presenza di reti da pesca nelle acque del lago di Chiusi, che è soggetto a diritti esclusivi di pesca.

La Stazione Carabinieri Forestale di Chiusi ha in effetti sorpreso due pescatori di frodo mentre stavano ritirando le reti dalle acque del lago. I due rumeni erano a bordo di un gommone spinto a remi ed erano intenti a ritirare delle reti calate in precedenza, verosimilmente nella serata precedente, con le quali erano stati catturati circa 500 esemplari di carpa, tutti di taglia superiore al chilo di peso. I militari hanno sequestrato il gommone, la rete da pesca in nylon lunga 100 metri e 500 esemplari di carpa per un peso equivalente pari a 760 chilogrammi, contestando ben otto sanzioni ammnistrative per un importo di poco inferiore a 30mila euro. Tutto il pescato era ormai morto e ne è stata immediatamente disposta la distruzione.