Boxe Così si combatte contro il parkinson

Ieri martedì 11 aprile era la Giornata Mondiale del Parkinson 2023: un’occasione importante per tenere accese le luci su una malattia subdola e invalidante, che nel mondo colpisce oltre 6,5 milioni di persone, indistintamente.

Il Parkinson è una patologia prevalentemente legata all’invecchiamento, ma non ha cause certe nè terapie risolutive. Negli anni la ricerca ha affinato però molti strumenti terapeutici a 360 gradi, che vanno dai farmaci all’esercizio fisico, che permettono ai malati di tenere sotto controllo i sintomi e migliorare la qualità della vita.

Il Centro Medico Terme di Chianciano "Institute for Health" ha attivato da tempo un programma di Boxe dedicato ai pazienti con il Parkinson, seguendo un protocollo realizzato insieme al Centro Training Lab di Firenze e all’associazione "Un Gancio al Parkinson", che si svolge negli ambienti della Palestra della Salute, ed è integrabile con esercizi e sedute in acqua termale.

Cerchiamo di capire meglio dalle parole della dottoressa Roberta Mannucci, responsabile per i progetti di sviluppo presso il centro medico di Terme di Chianciano Institute for Health. In collaborazione con il Centro Training Lab di Firenze, spiega, è da tempo attivo un programma per questi pazienti mediante allenamenti che si rifanno a quello della boxe. Allenamenti nei quali oltre l’attività motoria di base per migliorare equilibrio, coordinazione, elasticità e forza, vengono eseguiti esercizi cognitivi per stimolare appunto la neuroplasticità.