Biotecnopolo, l’eccellenza impantanata che scuote Siena

Siena, 30 novembre 2023 – “Chiarezza sul Biotecnopolo”. Un messaggio forte e chiaro quello lanciato dal Pd della provincia di Siena, che ieri in piazza Duomo ha organizzato un presidio, a cui hanno partecipato anche l’Arci e la Cgil con il segretario generale Fabio Seggiani. A manifestare davanti alla Prefettura, una cinquantina di Dem e di esponenti del mondo della cultura e dell’Università, tutti guidati dal leader provinciale Andrea Valenti: "Quella di oggi non è una protesta, ma un’iniziativa per avere notizie del Biotecnopolo, che può essere un motore di sviluppo per Siena, la nostra provincia, la Toscana e l’Italia. Ma non vediamo alcuna prospettiva: si parla di Cda e nuovo statuto, invece dovremmo vedere strutture, bandi, laboratori, assunzioni e progetti di ricerca".

E infine: "E’ da quindici mesi che attendiamo risposte – ha concluso Valenti –. Ora la pazienza è finita".

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini, ieri in piazza con la consigliera Anna Paris e gli esponenti Pd in Consiglio comunale a Siena: "Dopo l’incontro con il presidente della Fondazione Biotecnopolo Marco Montorsi, non ho novità. Confidiamo ci siano lavori in corso e speriamo in un’accelerazione, perché è ora di passare ai fatti. Sono state stanziate tante risorse da spendere e rendicontare entro il 2026. E’ passato un anno invano, finora non abbiamo visto interventi concreti".

Paris, firmataria di un’interrogazione sul tema in Consiglio regionale, non ha dubbi: "Tutto è fermo, sono disponibili 340 milioni di euro di fondi Pnrr per l’hub antipandemico a cui si aggiungono altre risorse dalla Finanziaria. Ci sono sempre queste risorse? Spero che il cambio dello statuto le garantisca... ".

Categorico il segretario generale della Cgil di Siena Seggiani: "Tutti cerchiamo di capire cosa sarà il Biotecnopolo e se le risorse saranno destinate al nostro territorio, che le merita per la sua storia e la sua tradizione di ricerca universitaria, imprenditoria e know how. Da sempre come Cgil parliamo di Distretto delle Scienze della vita: il Biotecnopolo sarebbe un valore aggiunto per il tessuto industriale senese, ma al momento non sappiamo quale sarà la sede e se il cambio di statuto influirà sui legami con il territorio".

Al termine del presidio una delegazione del Pd è stata ricevuta dal viceprefetto Immacolata Amalfitano.