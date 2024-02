Biotecnopolo, riunione del cda. I cinque consiglieri a Siena per scegliere l’amministratore

Per i bene informati, o almeno per chi li ragguaglia sulle questioni riservate, quella che andrà in scena questa mattina, negli spazi della Fondazione Toscana Life Sciences, sarà la prima seduta (o almeno una delle rare) del consiglio d’amministrazione della Fondazione Biotecnopolo a Siena, al gran completo. Almeno nella seconda versione del cda, quella presieduta dal professor Marco Montorsi, già rettore dell’università Humanitas, che da un anno ha preso il posto di Silvio Aime al vertice della Fondazione. Se avessero ragione i bene informati, assieme al presidente Montorsi saranno a Siena Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica, Delio Napoleone e Gianluca Polifrone. Annalisa Santucci, quinta consigliera d’amministrazione, è docente a Siena, quindi gioca in casa.

Dovrebbe partecipare alla seduta anche il direttore scientifico Rino Rappuoli, ma il condizionale non è solo per cautela o non conoscenza della governance del Biotecnopolo. Toccherebbe al direttore scientifico elaborare progetti per aspirare ai finanziamenti ministeriali, per cercare di captare una fetta di quei 140 milioni di euro ’congelati’ da tempo nel conto di Bankitalia. Se l’argomento all’ordine del giorno del consiglio fossero i progetti, la presenza è scontata. Ma si dovrebbe cominciare a parlare anche dell’identikit del direttore amministrativo, il punto nodale dei tanto declamati cambiamenti allo statuto, ragione principe della paralisi dei progetti.

Alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico all’Università per Stranieri, la ministra Anna Maria Bernini ha chiaramente affermato che "tocca al consiglio d’amministrazione del Biotecnopolo nominare il direttore amministrativo". Presumibile che la nomina non ci sarà oggi, ma intanto si potrebbe cominciare a parlarne. E dare finalmente un colpo d’acceleratore al progetto del centro nazionale antipandemico. Anche per smentire i pessimisti e chi, come chi scrive, accusa il Governo di fare solo dichiarazioni di intenti, senza concretizzare nulla.

P.D.B.