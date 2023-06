Bernino invaso da acqua e fango Gli ‘angeli giallorossi’ ripuliscono

di Paolo Bartalini

Volontari e genitori di piccoli atleti al lavoro. Stivali, pale e spazzoloni. Li hanno chiamati gli "angeli giallorossi" per il loro impegno nel liberare gli impianti sportivi del Bernino invasi dalle acque e dal fango, dopo gli eventi atmosferici di venerdì proseguiti nel pomeriggio di ieri. Accanto alle forze della protezione civile – gli addetti di Pubblica assistenza, Misericordia, Vab, Anpana, con il coordinamento della Polizia municipale – nell’area delle strutture dell’Unione polisportiva poggibonsese si sono radunati tanti appassionati per dedicarsi insieme con i dirigenti alle operazioni mirate al ripristino, appena possibile, delle attività agonistiche e ricreative.

"Una splendida testimonianza di affetto per i nostri colori – afferma Giampiero Cenni, presidente dell’Upp – e a nome del sodalizio intendo ringraziare le persone che vogliono bene all’Upp e che non hanno esitato ad aggregarsi a noi per affrontare la fase di difficoltà dovuta all’ondata di maltempo". In questo fine settimana erano in programma a cura dell’Upp gli appuntamenti della Sagra della Bistecca, collegati a tornei giovanili di calcio. Ora occorre allestire un nuovo calendario per i tornei sportivi, mentre gli stand gastronomici sono aperti. Dal Tresto, località di collina che sovrasta il Bernino, l’origine del problema. I campi di gioco e le tensostrutture, con i magazzini, gli spogliatoi e le varie superfici di servizio, in breve tempo sono rimasti totalmente allagati e prigionieri del pantano. Disagi che hanno interessato pure la zona della piscina comunale, che comunque aprirà giovedì 8 giugno, data del via alla stagione. L’altra sera al Bernino sono giunti anche il vice sindaco Nicola Berti e l’assessore Fabio Carrozzino. Gli amministratori hanno seguito l’evoluzione del quadro, al Bernino e negli altri punti a rischio.

"Un nuovo grazie ai volontari – si spiega dal Comune - alle associazioni, alla Protezione Civile, alla Polizia Municipale, ai tecnici, ai Vigili del Fuoco e a quanti sono al lavoro per superare le criticità". Altre problematiche erano state riscontrate in via Cesare Andreuccetti (un automobilista salvato dal pericolo delle acque) e alle Piaggiole, dove lo smottamento di una porzione di terreno privato ha determinato la temporanea chiusura della strada da parte dei Vigili del Fuoco. La viabilità alle Piaggiole è stata poi ripristinata e messa in sicurezza dai pompieri. Istituito un senso unico alternato. Impressionante fiume d’acqua al ponte di Basciano e strada interrotta.