Benessere e crescita mediante l’uso dell’ippoterapia

L’Associazione Sportiva Le Bollicine è impegnata nell’organizzazione e promozione di attività equestri per persone diversamente abili. Per la realizzazione dell’attività, il Centro Tosca delle Bollicine, a San Rocco a Pilli dispone di un maneggio coperto 20x40, un maneggio esterno, bagni attrezzati, spogliatoi, un’ampia Club House dotata di cucina e materiale ludico, ampi spazi verdi esterni e sette cavalli educati ed adibiti esclusivamente all’equitazione adattata. L’attività è organizzata sia in lezioni individuali sia in ripresa in piccoli gruppi di massimo quattro persone, a seconda delle autonomie di base. Oggi è un punto di riferimento per la costruzione del progetto di vita delle persone con disabilità, attraverso la realizzazione di percorsi integrati con le istituzioni e altri enti del territorio. La riabilitazione equestre o Ippoterapia ha lo scopo di costruire una relazione con persone con disturbi nella sfera sensoriale, motoria, cognitiva o comportamentale ai fini di cura. La relazione emozionale che si crea con il cavallo è in grado di migliorare il benessere mentale della persona, il suo senso di autoefficacia e di autostima, influendo positivamente sulla qualità della vita, su aspetti sociali e psicologici e promuovendo attivamente l’inserimento del paziente in un contesto sociale. I risultati ottenuti con la riabilitazione equestre nelle persone con disturbi dello spettro autistico includono miglioramenti in vari settori noti per essere compromessi in questo disturbo: reattività sociale e motivazione, linguaggio, comunicazione e comportamenti indici di stress.