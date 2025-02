’Belcanto’ parla anche senese. Paola Benocci nella fiction di Rai 1

Partirà domani su Raiuno la nuova serie televisiva ‘Belcanto’, diretta da Carmine Elia, regista adottato da Siena ormai da quasi vent’anni, e nella quale recita anche Paola Benocci, che invece è senese di famiglia, con la quale Elia si è sposato nel 2004 proprio nella Cripta di San Domenico. "Andando in onda sulla Rai – racconta Paola – i numeri contano e l’aspettativa c’è. Di solito il nostro rituale per la prima puntata è di andarla a vedere a Roma a casa del nostro amico avvocato e agente, Simone Morandi, una sorta di atto scaramantico, al quale stavolta però non potrò partecipare".

A causa di un infortunio al piede, la prima puntata della nuova fiction l’attrice dovrà quindi guardarla dalla sua casa senese, dove si è trasferita con suo marito e i suoi figli, dopo aver lasciato Milano. Dopo gli inizi al Piccolo Teatro di Siena della baronessa Marga Sergardi, infatti, Paola ha ritrovato Carmine a Milano, nell’ambiente del Piccolo di Giorgio Strehler, dove ha conosciuto anche un altro artista con il quale avrebbe poi più volte incrociato il cammino, Vincenzo Bocciarelli, che adesso è il direttore dei Teatri di Siena e con il quale ha collaborato anche in occasione della stagione in corso.

"Dopo tanti anni vissuti a Milano – racconta ancora Paola – con i figli abbiamo deciso che era meglio trasferirci qui. Ovviamente, per continuare a lavorare dobbiamo spostarci spesso, ma ormai viviamo stabilmente a Siena, in una dimensione più raccolta, più intima". L’anno in cui si sono trasferiti a Siena è stato anche l’anno in cui Carmine ha debuttato come regista, con la serie televisiva ‘Don Matteo’. Sono seguiti tanti altri lavori, passando per il successo di ‘Mare fuori’ (2020) che lo hanno portato a ‘Belcanto’. Una storia, quella di quest’ultima produzione, che si sviluppa nel cuore dell’Italia ottocentesca, in cui la protagonista, interpretata da Vittoria Puccini, è una madre che nasconde un segreto profondo legato al suo passato e alla sua famiglia. L’opera lirica è il cuore pulsante della trama, con la musica che gioca un ruolo fondamentale nel legare insieme i destini dei personaggi.

Un altro pezzo di Siena in prima serata, quindi, dopo che giusto qualche giorno fa è partita su Canale 5 la nuova serie ‘Le onde del passato’, con Anna Valle, Giorgio Marchesi e Irene Ferri, nella quale recita anche Silvia Mazzieri, legatissima ad Abbadia San Salvatore dove è cresciuta e dove risiede la sua amata famiglia. Dopo i primi successi televisivi e la grande gioia della maternità, un altro ruolo di prestigio per lei.