Beko, mobilitazione totale. E moltissima solidarietà

’Settimana di fuoco’ per lo stabilimento Beko Europe di Siena. Stasera i lavoratori saranno protagonisti nella diretta tv della trasmissione ’E’ sempre Carta Bianca’ condotta su Mediaset da Bianca Berlinguer, mentre giovedì si trasferiranno in massa a Roma (sono previsti almeno tre pullman), per manifestare sotto il ministero delle Imprese e del made in Italy durante la riunione del tavolo sulla crisi, che prevede a fine anno la chiusura del sito di viale Toselli e il licenziamento dei 299 dipendenti.

Ma la mobilitazione non finisce qui: nella serata di venerdì è stata organizzata infatti una cena solidale per raccogliere fondi a sostegno dei 299 lavoratori senesi oggi considerati in esubero. Si terrà al Circolo Arci di Sovicille con il patrocinio del Comune, della Pro loco e dell’Arci provinciale. Siederanno a tavola, oltre agli operai dello stabilimento Beko, anche i loro familiari e i rappresentanti delle istituzioni. E’ atteso inoltre il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che fin dall’inizio della vertenza non ha mai fatto mancare il suo sostegno ai lavoratori, partecipando sia alle riunioni del tavolo ministeriale sia al tavolo di coordinamento creato dalla Provincia di Siena con la presidente Agnese Carletti, per dare "una risposta di sistema" a quella che rischia di diventare la più grave crisi aziendale del territorio.

Prevista alla cena solidale di venerdì anche la presenza dell’assessore regionale alla Sanità, Simone Bezzini. Ma l’attesa maggiore è per l’arrivo dell’arcivescovo, il cardinale Augusto Paolo Lojudice, che nelle settimane passate non solo non ha esitato a indossare in segno di solidarietà la pettorina-simbolo della lotta degli operai con la scritta ’299 motivi per non mollare’, ma è stato anche fautore dell’incontro tra una delegazione di lavoratori di Beko con Papa Francesco, che ha ricordato la vertenza nell’Angelus.

Oggi pomeriggio è previsto a Siena un volantinaggio al centro commerciale UniCoop Firenze per invitare anche la cittadinanza a partecipare alla cena di solidarietà. Il tutto, mentre si susseguono le manifestazioni di vicinanza ai lavoratori del sito di viale Toselli da parte di privati e aziende. Ieri sera per esempio il Cral di Etruria Retail ha consegnato in dono agli operai in presidio permanente davanti ai cancelli dell’azienda 600 euro in buoni spesa, mentre la Cgil di Siena ha regalato i nuovi gazebo chiusi, per consentire ai lavoratori di portare avanti la protesta nonostante le temperature rigide dell’ultimi giorni. Insomma, una gara di solidarietà in attesa del tavolo ministeriale di dopodomani, dal quale si attende qualche elemento di novità sul piano industriale della multinazionale turca.