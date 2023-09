Bacio alla nipote: 50enne indagato per molestie

Siena, 21 settembre 2023 – Piccola. Poco più di 10 anni. Un’età in cui si sogna davanti al film "Barbie", alla biondissima Margot Robbie, che ne è l’interprete. Una fase della vita nella quale c’è ancora bisogno delle coccole di mamma e del suo abbraccio forte.

Una bambina, insomma, che si sta appena affacciando alla vita. Chiamata tuttavia ad affrontare un percorso giudiziario delicato, che la vede persona offesa in un’inchiesta dove al centro ci sarebbe un’attenzione, per nulla gradita, da parte dello zio nei confronti della piccola nipote che vive nella nostra provincia. L’ipotesi per cui procede la procura, con la sua task force ’Codice rosso’ che si occupa di abusi e fasce deboli, è quella di violenza sessuale. Un reato che comprende tante sfaccettature. In questo caso, non ci sarebbe stato alcun approccio sessuale da parte dell’uomo, cinquantenne, assistito dall’avvocato Stefano Cipriani, ma una sorta di presunto (l’indagine è ancora in corso) bacio in una guancia, dato in modo ’particolare’. Una situazione delicata, dunque, perché coinvolge una minorenne vista l’incapacità dei bambini di gestire situazioni come questa. Un episodio che la piccola avrebbe riferito al padre che, a sua volta, si è rivolto all’autorità giudiziaria per fare chiarezza.

La bambina è già stata ascoltata dagli investigatori nelle forme protette previste in questi casi. Nominata anche una curatrice speciale che, a sua volta, si è affidata all’avvocato Daniela Del Lungo. Era in aula ieri alle 14,30, come pure l’imputato seduto accanto al suo avvocato, quando è entrato il giudice Chiara Minerva per un’udienza a porte chiuse nel corso della quale avrebbe dovuto essere ascoltato un consulente nominato dal tribunale per una valutazione dell’attendibilità della deposizione della minorenne. Ma sono usciti poco dopo – l’accusa era sostenuta dal pm Nicola Marini – per un impedimento del consulente. Tutto rinviato ad ottobre.