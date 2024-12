Azienda Speciale. Multiservizi. Ecco i nomi del cda

Con la nomina del presidente Francesco Porru e dei consiglieri Silvia Gistri e Rosa Clemente, si è composto il nuovo consiglio di amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle, controllata che gestisce alcuni servizi pubblici fondamentali come le farmacie comunali. Tutti i componenti del Cda resteranno in carica per la durata del mandato sindacale, operando nelle rispettive mansioni a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento dell’incarico.