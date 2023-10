Avviso pubblico per un componente del Nucleo di Valutazione

L’Università di Siena ha pubblicato l’avviso per la designazione di un componente esterno del Nucleo di Valutazione per lo scorcio del triennio ottobre 2021 - ottobre 2024. Le candidature devono essere presentate tramite Pec entro il 24 ottobre. Per candidarsi occorre possedere qualificazione professionale ed esperienza nel campo della valutazione.