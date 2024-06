Avi.Coop in Regione. Incontro e presidio

Torna sotto i riflettori della Regione la vertenza Avi.Coop, azienda che fa capo al gruppo Amadori. Dopo la disponibilità dei vertici aziendali a confrontarsi con le istituzioni e le organizzazioni sindacali, è previsto oggi a Firenze alle 14,30 l’incontro tra Regione, azienda e Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil. Nell’occasione, alla stessa ora, è stato organizzato un presidio di lavoratori in piazza Duomo davanti alla Regione. I sindacati da tempo sono in mobilitazione per la mancanza di risposte da parte dell’azienda sul futuro dello stabilimento e sui rischi occupazionali (attualmente a Monteriggioni lavorano circa 200 addetti di cui gran parte avventizi).

Dopo un braccio di ferro durato settimane e una manifestazione di protesta dei dipendenti sotto la Prefettura di Siena, Avi.Coop aveva accettato nei giorni scorsi di partecipare nella sede di Palazzo Strozzi Sacrati a un confronto a cui avevano preso parte la Regione Toscana e il Gruppo industriale Amadori. All’ordine del giorno, le questioni che interessano i circa 200 lavoratori, residenti principalmente nel circondario della Valdelsa, tutti impiegati nel polo produttivo di Monteriggioni. Il tavolo di monitoraggio coordinato da Valerio Fabiani, consigliere per il lavoro e le crisi aziendali del presidente della Regione Eugenio Giani, aveva raccolto la disponibilità dell’azienda a incontrare sia le istituzioni che le organizzazioni sindacali. E’ emersa dunque nella circostanza la decisione di convocare il tavolo regionale in seduta plenaria alla presenza anche dell’amministrazione comunale e della Provincia di Siena. Oggi quindi si terrà il tanto atteso confronto da cui si attendono risposte concrete alle istanze dei lavoratori.