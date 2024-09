Aveva la patente falsa. Denunciato e multato

Ha circolato per otto anni con una patente internazionale falsa. E’ riuscito a farla franca fino a quando non è incappato in un controllo della polizia municipale di Poggibonsi, che ha scoperto il giochetto e denunciato l’automobilista per uso di documento falso.

A finire nei guai un cittadino di origine straniera da tempo residente a Poggibonsi, che sì beccato anche una multa salata: 5 mila euro, come previsto dal codice della strada. L’automobilista in questione è stato fermato per un controllo di routine dalla polizia municipale all’immediata periferia della città.

Il documento che ha mostrato presentava delle piccole irregolarità, e la cosa ha subito insospettito gli agenti municipali. Sospetti da lì a poco confermati dalla sofisticata strumentazione in dotazione da alcuni anni al comando di polizia municipale di Poggibonsi.

La patente era stata riprodotta piuttosto bene, ma anche grazie alle apparecchiature di cui è in possesso, non ha ingannato la polizia municipale, tra l’altro molto ferrata in materia di documenti falsi. Come sanno bene anche i vari automobilisti che negli ultimi mesi sono scoperti al volante di auto senza assicurazione o senza revisione.

A incastrarli i numerosi controlli effettuati dalla polizia municipale anche con l’ausilio di Targa System, un software in dotazione al comando che in tempo reale legge la targa del mezzo, interagisce con il data base del Ministero dei Trasporti e manda una mail o un sms agli agenti per informarli se l’auto in questione ha o non ha l’assicurazione o la revisione, oppure se risulta rubata.

Marco Brogi