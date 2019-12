Chiusi (Siena), 22 dicembre 2019 - Non c'è pace per l'Autostrada del Sole nel tratto toscano. Un incidente è avvenuto intorno alle 19 tra Valdichiana e Chiusi in direzione Roma. Lo scontro è stato tra un'autovettura e un furgone. Si sono registrati fino a dieci chilometri di coda perché si poteva viaggiare su una sola corsia. L'itinerario in questi casi prevede l'uscita a Valdichiana proseguendo verso Perugia con immissione sulla E45 a Orte per poi rientrare in autostrada. Sono intervenuti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e i mezzi del 118 per soccorrere i feriti. L'incidente appesantisce una situazione già complicata a causa del traffico natalizio, molto sostenuto.

