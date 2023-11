Autobus regolari Sciopero già fatto

Servizi, scuole, sanità, trasporti. Tutti gli ambiti del pubblico impiego saranno interessati dallo sciopero generale proclamato da UIL e CGIL per il 17 novembre, quando sindacati e lavoratori si mobiliteranno per chiedere risposte al Governo in merito ai provvedimenti della finanziaria. Lo sciopero è per l’intero turno per i lavoratori del Centro Italia, mentre per i dipendenti pubblici, i trasporti e il mondo dell’istruzione, lo sciopero riguarderà tutto il giorno in tutta Italia. Anche a Siena si potrà andare incontro a disagi, CGIL e UIL stanno organizzando i pullman che porteranno a Firenze i lavoratori in agitazione.

Preoccupazione per i trasporti, con il personale di Trenitalia coinvolto sul territorio nazionale dalla mezzanotte alle 21 di venerdì (previste le fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21, finestre nelle quali i treni circoleranno). Anche il personale dei treni regionali sarà coinvolto. Sarà escluso il traffico aereo dallo sciopero, mentre il trasporto pubblico locale verrà garantito a Siena e provincia. La decisione di Autolinee Toscane di non partecipare allo sciopero nel territorio senese, nonostante FILT CGIL e UIL Trasporti abbiano indetto la mobilitazione (che andrà in scena a Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Massa, Pisa e Livorno), deriva dall’adesione a un ulteriore sciopero, il 9 novembre, con motivazioni diverse, che renderebbe impossibile una nuova agitazione. Pollicini e autobus svolgeranno attività regolare in provincia, con i sindacati dei trasporti che, come si legge nel comunicato diramato da Autolinee, continueranno comunque a "chiedere aumento salariale, estensione dei diritti, contrasto alla legge di bilancio, sostegno di altra politica sociale ed economica".

Andrea Talanti