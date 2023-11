Auto contro albero Trovato vivo dopo ore di ricerche

di Laura Valdesi

Salvo per miracolo un uomo di 70 anni che vive a Sinalunga. Protagonista di un grave incidente con l’auto, è stato ritrovato dopo ore di ricerche in un campo dai vigili del fuoco, attivati dai carabinieri dopo che la figlia del 70enne ne aveva denunciato la scomparsa. Si trova adesso ricoverato alle Scotte.

Il ’giallo’ è iniziato intorno alle 14 di ieri quando dei cittadini hanno segnalato alla polizia municipale di Asciano che sulla strada delle Sante Marie c’era una macchina contro un albero. La pattuglia è andata sul posto, trovando una Peugeot 3008 gravemente danneggiata. Air bag scoppiato, vetro rotto. Nessuno all’interno, il cellulare dell’automobilista nella vettura per cui è stato possibile fare alcune chiamate mettendosi così in contatto con i familiari. I colleghi della Municipale di Sinalunga intanto venivano mandati a casa dell’uomo ma non l’hanno trovato. Le successive telefonate agli ospedali hanno escluso che fosse lì. Così la figlia ha denunciato la scomparsa ai carabinieri facendo scattare le ricerche su larga scala da parte dell’Arma, sul posto le stazionid i Asciano e Monteroni, ma anche dei vigili del fuoco. I pompieri notato che il portafoglio era in terra ed alcune frasche apparivano spostate vicino all’auto, si sono inoltrati in un campo, sebbene fosse già buio e piovesse. Qui hanno trovato il 70enne, bagnato e dolorante ma ancora vivo. La Misericordia di Rapolano l’ha subito portato alle Scotte.