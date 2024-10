Attraversamenti in sicurezza

Sette nuovi attraversamenti rialzati a Colle. Lo ha deciso l’amministrazione comunale colligiana. Nei prossimi mesi saranno realizzati in via Diaz, viale dei Mille, Ponte di Spugna, due in zona industriale San Marziale, due altri a Selvamaggio. Per approvare questi interventi è stato necessario anche il benestare di altri enti, come ad esempio la provincia e l’Anas. Proseguiranno, infatti, anche ulteriori due attraversamenti per i quali si è ancora in attesa del benestare da parte di altri enti. Una questione di sicurezza, ma anche di servizio per i cittadini. Si è deciso di intervenire in una serie di frazioni la cui comunità cittadina richiedeva da tempo questi interventi stradali. Lo ha fatto presente il Comune di Colle con il piano di ben sette puntuali operazioni che saranno realizzati a cavallo tra quest’anno ed il prossimo.