Assoluzioni e responsabilità politiche

Lla narrazione del Pd unico responsabile è fuorviante e non supportata da nessuna evidenza giudiziaria e storica. Possiamo solo augurarci che alla verità giudiziaria segua una coraggiosa operazione di verità storica". A pochi giorni dall’assoluzione nel processo di Salerno per Franco Ceccuzzi (l’accusa era di concorso in bancarotta fraudolenta per il crac del Pastificio Amato), il segretario del Pd Andrea Valenti interviene sulla vicenda con un lungo post sui social, che si articola su due aspetti: soddisfazione per Ceccuzzi ("l’assoluzione è una bella notizia in primis per lui, ma anche per la politica senese") e rilancio della necessità di riscrittura di una parte della storia politica di Siena.

"A nessun dirigente della sinistra – osserva Valenti –, rispetto alla fase che ha ha visto la crisi di Mps, l’indebolimento della Fondazione, e ha avuto conseguenze pesanti sulla città e la provincia, è mai stato imputato alcunché in sede giudiziaria. Non ci sono stati malversazioni, dolo, non si è commesso reato". A fronte di questo, aggiunge, "sicuramente degli errori sono stati commessi e il Pd ha responsabilità (politiche, non giudiziarie) non fosse altro perché era il partito di maggioranza relativa... Ma tutte le forze politiche, nessuna esclusa, hanno parte in causa e responsabilità".