Assemblee, premi di studio e attività culturali: le iniziative delle Contrade aquilane a aprile 2024

· AQUILA

– Martedì 16 aprile alle 21,15 in prima e alle 21,30 in seconda convocazione assemblea generale. Odg: Comunicazioni Priore, Relazione Sindaci Revisori rendiconto consuntivo 2023, Approvazione rendiconto consuntivo 2023, Approvazione rendiconto preventivo 2024, Comunicazioni Capitano, Varie ed eventuali.

· CHIOCCIOLA

– La Contrada ha indetto un bando per l’erogazione del Premio di Studio in memoria di Sabina Nannini, offerto dai genitori Caterina e Piero Angelo, da assegnarsi ad uno studente universitario che si sia maggiormente distinto negli studi nel corso dell’anno accademico 2022/23.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, dovranno pervenire alla cancelleria della contrada tramite consegna a mano o via e-mail all’indirizzo [email protected] entro e non oltre le 18 del 19 aprile 2024. La domanda dovrà essere corredata della relativa certificazione prodotta dall’Ufficio Studenti e Didattica del proprio Dipartimento/Scuola. Per la partecipazione al bando occorre: essere iscritti negli elenchi dei Protettori della Contrada da almeno tre anni; essere in regola con il Protettorato alla data di pubblicazione del bando; essere iscritti ad un Istituto di Istruzione Superiore o ad un’Istituzione dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Co+reutica (AFAM), nell’anno accademico 2022/23 ed aver conseguito entro e non oltre la scadenza del bando almeno l’80% dei crediti formativi previsti dal piano di studio dell’anno accademico di riferimento. Non sono ammessi a partecipare al bando coloro che hanno già vinto il premio in precedenza. La consegna del Premio avverrà giovedì 25 aprile 2024 in occasione del Banchetto nella ricorrenza di San Marco Evangelista.

· DRAGO

– Corsi per alfieri e tamburini ogni mercoledì dalle 17 alle 19, venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 16 alle 18.

· LEOCORNO

–Venerdì 19 aprile cena per la ristampa dei Numeri Unici del 1950 e del 1954.

–Sabato 20 aprile attività pomeridiana del Gruppo Piccoli Lecaioli e aperitivo in Società. Per soci e famiglie

– Domenica 21 aprile la Contrada organizza una gita a San Quirico d’Orcia per visitare la sua cattedrale, la Cappella della Madonna di Vitaleta e gli stendardi processionali della Domenica in Albis del 1822 - tra i quali è presente quello del Leocorno. La partenza è prevista per le 9,30 e gli spostamenti avverranno con mezzi propri. Chi fosse interessato è pregato di prenotarsi entro e non oltre il 16 aprile tramite app specificando allergie e/o intolleranze.

· NICCHIO

– Corsi per alfieri e tamburini nei giardini della Pania nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18,30 alle 19,30, fino al termine delle scuole. In caso di maltempo i corsi non si svolgeranno.

· OCA

– La Commissione elettorale per il rinnovo parziale della Sedia Direttiva informa che oggi dalle 9 alle 12,30 nla Sala delle Vittorie si svolgeranno le votazioni per eleggere i componenti della Sedia Direttiva per il quadriennio 2024/2027.

· PANTERA

– Martedì 16 aprile torna l’Assaggeria. Menù: Pizzoccheri alla valtellinese, Polpette al sugo con cipolline, Dolce. In cucina Loredana e Corrado. Prenotazioni su PanterApp o contattando Margherita (3388410550), Camilla (3388697893) o Bianca (33457 26660). Ricordiamo che la prenotazione chiude 24 ore prima dell’evento.