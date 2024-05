Boom di visitatori per il Complesso del Duomo di Siena Il Complesso del Duomo di Siena registra un aumento del 20% nelle presenze in una settimana, superando le 75.000 visite. Il successo è attribuito alla comunicazione efficace e all'alta qualità dei servizi offerti, confermando il ruolo di primo piano del luogo nella cultura e spiritualità. Le prenotazioni per la scopertura straordinaria del pavimento marmoreo confermano il trend positivo.