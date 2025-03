Assemblea dei farmacisti della provincia di Siena giovedì con Filcams Cgil

La Filcams Cgil, dopo l’ultimo incontro nazionale con Federfarma sul rinnovo del contratto collettivo nazionale, ha convocato l’assemblea dei farmacisti della provincia di Siena per giovedì alle 21 nella sede della Cgil alla Lizza, alla presenza di Benedetta Mariani, coordinatrice Farmacie della Filcams Toscana, e di Federico Antonelli, responsabile Farmacie della Filcams nazionale. "Un incontro – afferma Mariano Di Gioia, segretario generale Filcams Cgil Siena – per informare e approfondire l’avanzamento della trattativa. Salario, reperibilità, part-time, salute e sicurezza, contrattazione decentrata, formazione e riconoscimento della professionalità, sono alcuni dei temi trattati. L’assemblea sarà anche l’occasione per parlare dei problemi che i dipendenti del settore affrontano ogni giorno, chiamati a offrire servizi, che ormai non si limitano più alla sola distribuzione del farmaco".