Asili a rischio. Lorè: "Mi metto a disposizione"

"Come assessore comunale mi metto a disposizione delle cinquanta famiglie dei bambini che frequentano la scuola materna paritaria ’Capitan Uncino’ e l’asilo nido accreditato ’L’Isola che non c’è’. Ma voglio capire i termini del problema". Così l’assessore all’Istruzione Lorenzo Loré (foto), che spiega: "Sono stato contattato dai genitori dei bambini, dalla responsabile della cooperativa ’Comunità persona e infanzia’ di Siena che gestisce le due strutture e dalle educatrici. Per ora ho una percezione parziale del problema, mi riservo di capire le intenzioni della cooperativa, perché comunque parliamo di un asilo nido e di una materna totalmente privati".

Il nodo da sciogliere riguarderebbe le difficoltà della cooperativa a pagare le rate di un leasing particolarmente oneroso e la conseguente richiesta da parte dell’istituto di credito, proprietario dei locali che ospitano le due strutture per bambini, di riavere indietro quegli spazi. Di qui l’appello delle famiglie dei piccoli all’amministrazione comunale: "Mi metto a disposizione perché si tratta di educazione e formazione – ha rimarcato Lorè – ma prima bisogna capire gli estremi del problema. Soltanto in un secondo tempo si potrà quindi aprire un ragionamento".

Di fatto l’eventuale chiusura di asilo e scuola materna finirebbe per ricadere comunque sulla gestione comunale del settore educativo dal momento che arriverebbero 50 richieste di iscrizione nelle strutture comunali, richieste finora soddisfatte dalle cooperativa.