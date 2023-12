Asd New Team, grande cena per 220

Appuntamento speciale stasera al Grand Hotel Le Fonti dove oltre 220 fra giovani atleti e famiglie si sono date appuntamento per celebrare Asd New Team, l’associazione sportiva che ha come obiettivi principali lo sviluppo nella scuola calcio e dei princìpi dello sport. Previste due sorprese, che coinvolgono i messaggi di agonismo, lealtà e correttezza. Una borsa di studio per frequentare la scuola calcio, nel segno della cavalleria sportiva, riservata a una bambina, premio che lancia il progetto più ampio di integrazione fra giovani calciatrici e giovani calciatori, e una ’lettera aperta’ dedicata ai piccoli allievi. Asd New Team ha l’attenzione primaria rivolta ai piccoli calciatori, al loro benessere psico-fisico, alla loro crescita tecnica ed educativa, nella totale assenza dell’assillo del risultato sportivo e soprattutto insegnando che vittoria e sconfitta convivono come nel nostro vivere quotidiano.

Anna Duchini