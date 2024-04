Arturo Pratelli. Al via il tesseramento all’associazione

Inizierà oggi la campagna associativa 2024 dell’Associazione Arturo Pratelli: la postazione sarà presente dalle 9,30 alle 17,45, in via Pianigiani. La quota è 10 euro, per rinnovare la tessera o sottoscriverne una nuova anche con bonifico (ricevuta a [email protected]) a Banca Centro-Credito Cooperativo Toscana-Umbria Soc. Coop., filiale di Sovicille. Iban: IT52Q0707572051000000725297. Bic: ICRAITRRTV0. Nella causale specificare: Tesseramento 2024, più nome e cognome del tesserato (o dei tesserati, in caso di donazione collettiva). Nella causale specificare: Tesseramento 2024 + Nome e Cognome del tesserato (o dei tesserati, in caso di donazione collettiva).