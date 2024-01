’Arteatro Gruppo’ domani racconta. Gaber e Guccini

Musica e parole: binomio che trova la sua sintesi perfetta nell’alta produzione artistica dei cantautori italiani. Alla musica d’autore l’Arteatro Gruppo di Montepulciano sta dedicando un ciclo sempre più "robusto" di spettacoli che sabato, alle 21.30, alla sala ex-Macelli, giunge al quarto appuntamento. Dopo aver raccontato la vita e le opere di Domenico Modugno, Luigi Tecno e Fabrizio De Andrè, il nuovo allestimento è dedicato a due grandi firme del cantautorato nazionale, Giorgio Gaber e Francesco Guccini. "La formula è quella sperimentata - spiega Franco Romani, fondatore e direttore artistico di Arteatro -, con Stefano Giannotti che interpreta al piano le canzoni in scaletta e Giovanna Vivarelli, Franco Rossi e Marco Giannotti che propongono notizie sui brani e sulla carriera degli artisti. Ci rivolgiamo ad un pubblico, come si dice, "trasversale", composto da chi, attraverso quelle melodie, ricorda, e dai giovani che di questi personaggi hanno sentito parlare, magari in casa, dai genitori".

Diego Mancuso