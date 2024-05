’Arte per la vita’. Opere all’asta per beneficenza Il Rotary Siena Est organizza l'asta di beneficenza 'Arte per la vita' in collaborazione con AIL Siena e Grosseto per raccogliere fondi a favore del reparto di Ematologia dell'Ospedale di Siena. Trenta artisti donano opere per la causa, già in asta online su www.asteguidoriccio.it.